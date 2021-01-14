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Один из кандидатов в президенты «Барселоны» снялся с выборов

16:56
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Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Русо снялся с выборов, сообщает Sport.es. Он набрал необходимое количество подписей в свою поддержку, но часть из них оказалась сомнительной.

В связи с этой ситуацией было начато расследование в отношении Русо. Функционер не стал дожидаться результатов расследования и снял свою кандидатуру с выборов.

Таким образом, на должность президента «Барселоны» претендуют Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейкса. Выборы состоятся 24 января.

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