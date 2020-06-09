Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Один из арбитров в Испании заболел коронавирусом

16:15
Чемпионат Испании по футболу. Фото RFEF., photo.khl.ru
Чемпионат Испании по футболу. Фото RFEF., photo.khl.ru
Теги:

Тестирование на наличие коронавируса среди арбитров первого и второго дивизионов чемпионата Испании дало один положительный результат, сообщает сайт Королевской испанской футбольной федерации.

Тестирование прошли все судьи и помощники арбитров, которые будут принимать участие в матчах двух главных футбольных дивизионов страны после паузы, вызванной пандемией. Инфицированный коронавирусом арбитр был помещен на двухнедельный карантин.

Все судьи в ближайшие дни пройдут повторные тестирования на наличие заболевания и в случае двух отрицательных тестов получат право на участие в матчах.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир