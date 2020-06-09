Один из арбитров в Испании заболел коронавирусом

Тестирование на наличие коронавируса среди арбитров первого и второго дивизионов чемпионата Испании дало один положительный результат, сообщает сайт Королевской испанской футбольной федерации.

Тестирование прошли все судьи и помощники арбитров, которые будут принимать участие в матчах двух главных футбольных дивизионов страны после паузы, вызванной пандемией. Инфицированный коронавирусом арбитр был помещен на двухнедельный карантин.

Все судьи в ближайшие дни пройдут повторные тестирования на наличие заболевания и в случае двух отрицательных тестов получат право на участие в матчах.