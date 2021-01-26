Объявлена новая дата выборов президента «Барселоны»

Стала известна новая дата выборов президента «Барселоны», сообщает каталонское радио RAC1. Изначально выборы должны были пройти 24 января, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Власти Каталонии сообщили, что текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет разрешить выезд за пределы муниципалитета членам клуба, у которых нет избирательного участка в своем муниципалитете.

Собрание совета директоров приняло решение о проведении выборов 7 марта с возможностью голосования по почте.

Для участия в выборах зарегистрированы три кандидата: Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Они смогли предоставить необходимое число подписей 12 января, а 14 января официально утверждены в качестве кандидатов. Также нужное число подписей собрал Эмили Руссо, но он снял свою кандидатуру.

Лапорта уже занимал пост президента «Барсы» с 2003 по 2010 год. Должность остается вакантной после ухода Жозепа Марии Бартомеу 27 октября 2020 года. Временно исполняющим обязанности президента «Барсы» является Карлес Тускес.