Объятия Суареса и Месси. Душевный кадр

«Барселона» в своем официальном Twitter опубликовала фотографию с объятиями двух форвардов своей команды — Луиса Суареса и Лионеля Месси.

Накануне каталонцы сыграли вничью с «Реалом Сосьедадом» (2:2) в 17-м туре чемпионата Испании. Второй гол во встрече Суарес забил после передачи Месси. После 17 туров у «Барселоны» 35 очков и промежуточное первое место, у «Реала», занимающего второе место с 34 очками матч 17-го тура пока впереди.

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