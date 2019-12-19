Объятия Куртуа и тер Штегена после класико

«Барселона» на домашнем стадионе «Камп Ноу» сыграла вничью с «Реалом» (0:0) в матче 10-го тура чемпионата Испании. Официальный Twitter ла лиги опубликовал фотографию после игры. На ней голкипер сине-гранатовых Марк-Андре тер Штеген обнимается с вратарем мадридцев Тибо Куртуа.

Сине-гранатовые с 36 очками осталась на первой строчке в турнирной таблице ла лиги. «Реал» — 36 баллов и второе место.

21 декабря «Барселона» встретится с «Алавесом». 22 декабря «Реал» в Мадриде примет «Атлетик».

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в класико. Команды голов не забили