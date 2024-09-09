Обвиняемый в насилии форвард «Валенсии» Мир будет тренироваться отдельно

Нападающий «Валенсии» Рафаэль Мир, который ранее был обвинен в сексуальном насилии, временно будет тренироваться отдельно от команды, сообщает El Mundo.

Отмечается, что руководство испанского клуба в понедельник провело встречу с 27-летним футболистом и сообщило ему о данном решении. Игроку также придется выплатить штраф за нарушение внутреннего распорядка «Валенсии».

2 сентября Мир был задержан Гражданской гвардией Испании по подозрению в сексуальном насилии. Сообщалось, что инцидент мог произойти в отношении двух женщин возрастом около 25 лет в доме игрока после одной из вечеринок в ночном клубе. В этом деле обвиняется еще один мужчина. 4-го числа нападающего освободили из-под стражи после дачи показаний. Сам футболист заявлял о своей невиновность и назвал необоснованными обвинения в его адрес.

Мир играет за «Валенсию» с 2024 года. Ранее, выступая за «Севилью», он становился победителем Лиги Европы.