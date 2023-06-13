Обольский отказал греческому клубу и занимается поиском команды в Испании

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько сообщил, что российский нападающий «Культураль Леонесы» Николай Обольский отказал греческому клубу, который был заинтересован в его переходе.

«Обольский отказал греческому клубу. Греки его очень хотели, два дня шли переговоры, но Николай хочет подождать варианты в Испании. В «Культураль Леонесе» его также хотят продлить, было несколько встреч. Пока все на паузе. Есть также несколько испанских клубов, впрочем, эти опции не существенно интереснее «Культураля». Николай ждет, какие еще будут варианты», — приводит «РБ Спорт» слова Кигинько.

Обольский перешел в «Культураль Леонесу» в 2021 году. В сезоне-2022/23 26-летний футболист провел 36 матчей за испанскую команду, отметился 9 голами и 6 результативными передачами. В России форвард выступал в составе «Нижнего Новгорода», «Сочи» и «Динамо».