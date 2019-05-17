13:57 | Футбол — Испания

Облак пропустит заключительный матч "Атлетико" в сезоне

0
Обсудить

Голкипер "Атлетико" Ян Облак пропустит матч 38-го тура чемпионата Испании против "Леванте" из-за травмы.

У 26-летнего вратаря диагностировано небольшие мышечные повреждения левого бедра, из-за чего он пропустил пятничную тренировку.

В текущем сезоне Ян Облак провел 46 матчей за "Атлетико" и пропустил 38 мячей. В 24 играх словенец сохранил ворота в неприкосновенности.

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ