Облак продлил контракт с "Атлетико"

"Атлетико" объявил о подписании нового контракта с голкипером Яном Облаком. Новое соглашение с 26-летним словенцем рассчитано до 30 июня 2023 года, сообщает официальный сайт испанского клуба.
По информации AS, сумма отступных в контракте вратаря составляет 100-120 миллионов евро.
В текущем сезоне Облак принял участие в 41-м матче во всех турнирах, пропустил 32 мяча, и в 22 встречах отыграл на ноль.
#Oblak2023 🤩– Atlético de Madrid (@atletienglish) 17 апреля 2019 г.
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