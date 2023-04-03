Облак повторил рекорд Година по матчам за «Атлетико»

В матче 28-го тура ла лиги «Атлетико» на 86-й минуте вырвал победу у «Бетиса» (1:0).

В воротах мадридского клуба стоял голкипер Ян Облак. Словенец провел свой 389-й матч за команду с учетом всех турниров, в которых принимал участие «Атлетико» с Облаком в воротах.

Таким образом, футболист повторил клубный рекорд, который ранее принадлежал Диего Годину.

В следующем туре ла лиги «Атлетико» сыграет с «Райо Вальекано». Клуб занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.