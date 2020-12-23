Облак объяснил, почему Месси является лучшим футболистом

Вратарь «Атлетико» Ян Облак считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом. По мнению словака, аргентинец в игре всегда следит за движениями голкиперов.

— Месси всегда следит за моими ногами, — цитирует Sky Sports Облака. — Если я сделаю один шаг, он увидит это и пробьет в другую сторону. Вот почему он лучший. Вот почему против него так сложно. Он не показывает этого, но он всегда смотрит, всегда наблюдает за тобой. Его глаза устремлены на мяч, но он видит тебя.