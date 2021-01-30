Облак не считает «Атлетико» фаворитом сезона в Испании

Голкипер «Атлетико» Ян Облак считает, что его команда является лишь одним из кандидатов на победу в чемпионате Испании. Мадридская команда лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.

— На данный момент у нас все хорошо, — цитирует Cadena SER Облака. - Мы начали сезон уверенно. «Атлетико» не фаворит, а — лишь кандидат. Мы должны продолжать этот путь, но нам еще предстоит пройти долгий путь до конца. Будем надеяться, что продолжим добиваться результатов, и у нас будет шанс выиграть чемпионат в итоге.