Облак может летом перейти в «ПСЖ»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в футболисте заинтересован «ПСЖ». Клуб готов рассмотреть возможность покупки вратаря в летнее трансферное окно. Сам Облак открыт для новых вызовов, так как хочет завоевать больше трофеев.

Футболист выступает в мадридском клубе с 2014 года. Контракт 27-летнего словенца рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.