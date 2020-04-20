Портал FourFourTwo составил рейтинг 10 лучших вратарей мира. Первое место в нем занял голкипер «Атлетико» Ян Облак. На второй позиции Алиссон из «Ливерпуля». Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген — третий.

В 37 матчах текущего сезона Облак пропустил 30 мячей и 16 раз сыграл на ноль.

1. Ян Облак («Атлетико»)

2. Алиссон («Ливерпуль»)

3. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

4. Тибо Куртуа («Реал»)

5. Кейлор Навас («ПСЖ»)

6. Петер Гулачи («РБ Лейпциг»)

7. Самир Ханданович («Интер»)

8. Мануэль Нойер («Бавария»)

9. Эдерсон («Манчестер Сити»)

10. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»).