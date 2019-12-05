Обладатель «Золотого мяча» и другие: командный ужин игроков «Реала»

Защитник «Реала» Серхио Рамос опубликовал в своем Instagram фото с командного ужина команды. На мероприятии присутствовали многие футболисты основной команды: нападающие Винисиус, Эден Азар, Гарет Бэйл, защитник Марселу, вратарь Тибо Куртуа, полузащитник и обладатель «Золотого мяча» 2018 года Лука Модрич и многие другие.

«Командный ужин», — подписал фото Рамос.

«Реал» с 31 баллом занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. Следующий матч мадридцы проведут 7 декабря с «Эспаньолом».

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