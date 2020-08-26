Актер Алексей Климушкин, известный по роли Сильвестра Андреевича из сериала «Универ», поделился своим мнением о слухах, связанных с возможным уходом форварда Лионеля Месси из «Барселоны».

Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний аргентинский футболист подал запрос в руководство сине-гранатовых о расторжении контракта с «Барселоной».

«Осень несется стремительно, как и новости каждый день приносят промозоглость, но... И все-таки понятия дружбы, солидарности, чести существуют. Да, в наше время я опять о футболе, как главном символе времени. Вот Месси, берет и уходит с насиженного места теплой «Барселоны». А потому что друга Суарес новый тренер Куман выгнал из команды. Ну, не видит он в схеме 5-5-1 уругвайца. Имеет право и Лионель потянулся за Луисом в раздевалку. А каково, интрига? Да, интрига. Все свободные люди в свободном мире и имеют свое мнение... и деньги. Несколько аспектов для подтрунивания, глумления, радости и печали. Гордость, что ради друга готов уйти. Это только в советском кино, когда великого Анатолия Солоницина утвердили вместо великого Олега Борисова, то один спрашивал у другого, ты не против и можно ли так поступить. Нравы другие были, таланты другие были, а сейчас подстава на подставе. Но понятно, что Месси с его гонорарами можно уже и о пенсионной реформе не думать и уйти хоть на Луну туристом. Однако поступок дружбы мне нравится больше. А вам какая метафора больше подходит в этом многообразии выводов о крушении мечты по имени Барса? Вы за кого в этой ситуации за тренера самодура, за кусачего Суареса или за небожителя Месси. Интерактивный футбольный мяч на вашей стороне... Подача...гол!Хотя ситуация не про игру с мячом, а про выбор перекрестка дорог света и сумрака! Доброе утро добрым и ваша подача», — написал в Instagram Климушкин.