«Ньюкасл» интересуется Чуквуэзе из «Вильярреала»

Вингер «Вильярреала» Самуэль Чуквуэзе может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Relevo.

По информации источника, 23-летним нигерийцем интересются «Ньюкасл», скауты которого сейчас находятся в Испании, просматривая варианты усиления на следующий сезон. Чуквуэзе мог перебраться в Англию летом прошлого года, но тогда трансфер игрока в «Эвертон» не состоялся.

В текущем сезоне Чуквуэзе провел 41 матч за клуб во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.