Диего Карлос может перейти из «Севильи» в «Ньюкасл» летом

«Ньюкасл» хочет приобрести защитника «Севильи» Диего Карлоса, сообщает Marca 14 февраля.

По информации источника, «Ньюкасл» хотел купить 28-летнего бразильца во время зимнего трансферного окна, но испанский клуб отказался продавать защитника.

Отмечается, что английский клуб попытается подписать Карлоса летом.

В нынешнем сезоне Карлос принял участие в 32 матчах за «Севилью» и забил два мяча. Контракт защитника с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 45 миллионов евро.