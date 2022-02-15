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Сегодня, 16:25

Диего Карлос может перейти из «Севильи» в «Ньюкасл» летом

«Ньюкасл» хочет приобрести защитника «Севильи» Карлоса летом
Карен Саркисян
Корреспондент

«Ньюкасл» хочет приобрести защитника «Севильи» Диего Карлоса, сообщает Marca 14 февраля.

По информации источника, «Ньюкасл» хотел купить 28-летнего бразильца во время зимнего трансферного окна, но испанский клуб отказался продавать защитника.

Отмечается, что английский клуб попытается подписать Карлоса летом.

В нынешнем сезоне Карлос принял участие в 32 матчах за «Севилью» и забил два мяча. Контракт защитника с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 45 миллионов евро.

Источник: https://www.marca.com/en/football/chelsea/2022/02/14/620abe03268e3eca778b45c4.html
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3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
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 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
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 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
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 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
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 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
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 Леванте 23 1 8 14 23-50 11
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Кадис – Эспаньол
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Валенсия – Севилья
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