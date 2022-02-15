Диего Карлос может перейти из «Севильи» в «Ньюкасл» летом
«Ньюкасл» хочет приобрести защитника «Севильи» Карлоса летом
«Ньюкасл» хочет приобрести защитника «Севильи» Диего Карлоса, сообщает Marca 14 февраля.
По информации источника, «Ньюкасл» хотел купить 28-летнего бразильца во время зимнего трансферного окна, но испанский клуб отказался продавать защитника.
Отмечается, что английский клуб попытается подписать Карлоса летом.
В нынешнем сезоне Карлос принял участие в 32 матчах за «Севилью» и забил два мяча. Контракт защитника с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 45 миллионов евро.
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|54
|
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|14
|8
|2
|36-16
|50
|
3
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|24
|13
|4
|7
|45-29
|43
|
4
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|9
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|39
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|
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|
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|8
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|
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|7
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|
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|10
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|31
|
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|24
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|9
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|36-38
|30
|
13
|Эспаньол
|24
|7
|7
|10
|29-34
|28
|
14
|Эльче
|24
|6
|8
|10
|26-33
|26
|
15
|Мальорка
|23
|6
|8
|9
|22-36
|26
|
16
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-27
|25
|
17
|Гранада
|24
|5
|9
|10
|26-36
|24
|
18
|Алавес
|24
|5
|5
|14
|19-39
|20
|
19
|Кадис
|24
|3
|10
|11
|20-38
|19
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20
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|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|2.03
|23:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
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|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|18
|1
|5
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|22
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|21
|1
|7
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