Нуну Гомеш верит, что Феликс может выиграть «Золотой мяч»

Бывший нападающий сборной Португалии, «Бенфики» и «Фиорентины» Нуну Гомеш считает, что его соотечественник Жоау Феликс может выиграть в будущем «Золотой мяч».

— Травма задерживает адаптацию Феликса в «Атлетико», но у него есть все, чтобы стать одним из лучших игроков в мире, — цитирует Radio Musica Television Гомеша. — Кроме того, он обладает талантом и интеллектом, чтобы выиграть «Золотой мяч».