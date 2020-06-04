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Нуну Гомеш верит, что Феликс может выиграть «Золотой мяч»

07:24
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Бывший нападающий сборной Португалии, «Бенфики» и «Фиорентины» Нуну Гомеш считает, что его соотечественник Жоау Феликс может выиграть в будущем «Золотой мяч».

— Травма задерживает адаптацию Феликса в «Атлетико», но у него есть все, чтобы стать одним из лучших игроков в мире, — цитирует Radio Musica Television Гомеша. — Кроме того, он обладает талантом и интеллектом, чтобы выиграть «Золотой мяч».

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