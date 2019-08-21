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Новый тренер сборной Испании не считает Де Хеа номером один

06:45
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Новый главный тренер сборной Испании Роберт Морено не считает вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа номером один в стране. По его словам, он рассчитывает на троих голкиперов.

— Мои вратари — Де Хеа, Кепа и Пау Лопес, — цитирует Cadena Ser Морено. — Мне нравится, что есть конкуренция. Кепа не опережает-Де Хеа, и ни один из них не опережает Пау. Хочу попасть на Евро-2020 с тремя вратарями, которые готовы бороться за место в составе. Все они играют на высоком уровне, и между ними есть различия.

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