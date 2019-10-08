Новый тренер «Эспаньола»: «Ни один тренер не может сразу превратить осла в гоночного коня»

Новый главный тренер «Эспаньола» Пабло Мачин рассказал, как планирует исправить ситуацию в команде. Сейчас каталонцы идут на 19-м месте в таблице чемпионата Испании.

— Я прихожу в клуб исторического значения. У меня есть огромное желание вернуть «Эспаньол» на то место, которое он заслуживает, — приводит AS слова Мачина. — Этот клуб много лет не играл в Европе, и мы не можем пожертвовать Лигой Европы. Если футболисты будут показывать свой уровень, мы поборемся в обоих турнирах. У нас есть еще много времени, чтобы вылезти со дна таблицы чемпионата Испании.

Мы понимаем, что должны работать больше, чем другие команды, чтобы исправить ситуацию. Ни один тренер не может сразу превратить осла в гоночного коня. Но у моих футболистов есть способности, и я должен сделать так, чтобы они вновь поверили в себя. Еще одна моя цель — вернуть болельщиков на стадион. Когда на наши игры будут приходить по 27 000 фанатов, я буду счастлив.

В «Эспаньоле» Мачин сменил Давида Гальего, который покинул свой пост в понедельник. 44-летний Мачин ранее работал с «Севильей», «Жироной» и «Нумансией». «Эспаньол» является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги Европы.