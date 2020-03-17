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Новый челлендж мира футбола. Игроки чеканят туалетной бумагой

17 марта 2020, 12:00
Серхио Рамос. Фото Reuters
Серхио Рамос. Фото Reuters

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос принял участие в новом челлендже. Футболисты жонглируют туалетной бумагой и передают эстафету своим знакомым.

Из-за карантина в Европе остановлены все ведущие чемпионаты. Игры клубов отложены как минимум до начала апреля. Эта мера направлена на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Испания — один из очагов пандемии, ранее стало известно о заражении почти трети игроков и персонала «Валенсии». Наиболее сложная обстановка в Европе сложилась в Италии.

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