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«Новый босс проверяет офис». Сетьен уже на тренировке «Барселоны»

14:48
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«Барселона» в своем официальном Twitter опубликовала фотографию, на которой запечатлен новый главный тренер команды Кике Сетьен в форме каталонцев.

— Новый босс проверяет офис, — подписал клуб фотографию.

Как сообщалось ранее, 61-летний испанец подписал соглашение с сине-гранатовыми до лета 2022 года. Последним клубом Сетьена был «Бетис», из которого он ушел после окончания сезона-2018/19. До этого он работал в «Лас-Пальмасе», «Луго», «Логроньесе», сборной Экваториальной Гвинеи, «Полидепортиво» и «Расинге» из Сантандера.

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