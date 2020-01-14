«Новый босс проверяет офис». Сетьен уже на тренировке «Барселоны»
14:48
«Барселона» в своем официальном Twitter опубликовала фотографию, на которой запечатлен новый главный тренер команды Кике Сетьен в форме каталонцев.
— Новый босс проверяет офис, — подписал клуб фотографию.
Как сообщалось ранее, 61-летний испанец подписал соглашение с сине-гранатовыми до лета 2022 года. Последним клубом Сетьена был «Бетис», из которого он ушел после окончания сезона-2018/19. До этого он работал в «Лас-Пальмасе», «Луго», «Логроньесе», сборной Экваториальной Гвинеи, «Полидепортиво» и «Расинге» из Сантандера.
The new boss checking out the office ? pic.twitter.com/nqDtBHwgoB— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 14, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...