Новичок «Реала» Мастантуоно назвал Месси лучшим футболистом мира
Новичок мадридского «Реала» Франко Мастантуоно ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком в мире.
14 августа состоялась презентация 18-летнего аргентинца в качестве игрока «Реала».
«Для меня это Месси. Я аргентинец, и для меня он лучший», — приводит слова Мастантуоно AS.
Ранее Мастантуоно подписал контракт с мадридским клубом до 30 июня 2031 года. Сумма трансфера из «Ривер Плейт» составила 45 миллионов евро.
Полузащитник сыграл за «Ривер Плейт» 62 матча, забил 10 голов и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
