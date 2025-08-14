Новичок «Реала» Мастантуоно назвал Месси лучшим футболистом мира

Новичок мадридского «Реала» Франко Мастантуоно ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком в мире.

14 августа состоялась презентация 18-летнего аргентинца в качестве игрока «Реала».

«Для меня это Месси. Я аргентинец, и для меня он лучший», — приводит слова Мастантуоно AS.

Ранее Мастантуоно подписал контракт с мадридским клубом до 30 июня 2031 года. Сумма трансфера из «Ривер Плейт» составила 45 миллионов евро.

Полузащитник сыграл за «Ривер Плейт» 62 матча, забил 10 голов и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.