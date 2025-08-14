Футбол
14 августа, 16:43

Новичок «Реала» Мастантуоно назвал Месси лучшим футболистом мира

Игнат Заздравин
Корреспондент

Новичок мадридского «Реала» Франко Мастантуоно ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком в мире.

14 августа состоялась презентация 18-летнего аргентинца в качестве игрока «Реала».

«Для меня это Месси. Я аргентинец, и для меня он лучший», — приводит слова Мастантуоно AS.

Ранее Мастантуоно подписал контракт с мадридским клубом до 30 июня 2031 года. Сумма трансфера из «Ривер Плейт» составила 45 миллионов евро.

Полузащитник сыграл за «Ривер Плейт» 62 матча, забил 10 голов и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

  • Molochnik1972

    Вообще было бы странно назови он другого учитывая что он аргентинец, никто бы просто не поверил

    14.08.2025

  • Рамазан Рахимов

    Он мне уже не нравитсья

    14.08.2025

  • инок

    Не с той ноги парень в Реал зашел..

    14.08.2025

  • Diman_madridista

    Иногда лучше жевать чем говорить

    14.08.2025

