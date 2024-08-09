Новичок «Реала» Эндрик выбрал между Неймаром и Беллингемом
Форвард «Реала» и сборной Бразилии Эндрик сделал выбор между экс-форвардом «Барселоны» Неймаром и полузащитником мадридцев Джудом Беллингемом.
«Неймар или Беллингем? Беллингем», — цитирует игрока Sportskeeda.
27 июля прошла презентация 18-летнего Эндрика в качестве новичка «Реала».
Что нужно знать об Эндрике: история взлета, роль в «Реале» и странный любовный контракт
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|В
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|О
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1
|Реал
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2
|Барселона
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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34 тур
35 тур
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37 тур
38 тур
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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