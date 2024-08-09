Новичок «Реала» Эндрик выбрал между Неймаром и Беллингемом

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Форвард «Реала» и сборной Бразилии Эндрик сделал выбор между экс-форвардом «Барселоны» Неймаром и полузащитником мадридцев Джудом Беллингемом.

«Неймар или Беллингем? Беллингем», — цитирует игрока Sportskeeda.

27 июля прошла презентация 18-летнего Эндрика в качестве новичка «Реала».

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