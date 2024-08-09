Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:22

Новичок «Реала» Эндрик выбрал между Неймаром и Беллингемом

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Реала» и сборной Бразилии Эндрик сделал выбор между экс-форвардом «Барселоны» Неймаром и полузащитником мадридцев Джудом Беллингемом.

«Неймар или Беллингем? Беллингем», — цитирует игрока Sportskeeda.

27 июля прошла презентация 18-летнего Эндрика в качестве новичка «Реала».

Что нужно знать об Эндрике: история взлета, роль в «Реале» и странный любовный контракт

Джуд Беллингем
Неймар Сантос
ФК Реал
Эндрик
0
Читайте также
Борец Рамазанов из Болгарии рассказал об отношении к российским атлетам
Участница Олимпиады-2024 поддержала российских гимнасток
CNN сообщил о расколе в команде главнокомандующего ВСУ Сырского
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области
Слова комбата о представлении к звезде Героя ошеломили морпеха ТОФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рамос — о Пепе: «Настоящий воин, с которым мне довелось провести множество матчей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 - : -
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
Вильярреал – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости