Мбаппе поддержал травмированного Беллингема: «Мой мальчик»
Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе в соцсетях отреагировал на травму товарища по мадридской команде Джуда Беллингема.
В соцсетях Беллингем рассказал подробности своего повреждения. Француз в комментариях поддержал его словами: «Мой мальчик».
23 августа Беллингем получил мышечную травму правой ноги на тренировке и может пропустить около месяца.
Завтра, 25 августа, «Реал» проведет свой первый домашний матч в новом сезоне против «Реал Вальядолид». Начало — в 18:00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сельта
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
2
|Вильярреал
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
3
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Вальядолид
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Осасуна
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Леганес
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Реал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Атлетико
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
17
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Р. Сосьедад
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Эспаньол
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Валенсия
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.08
|20:00
|
Сельта – Валенсия
|3 : 1
|23.08
|22:30
|
Севилья – Вильярреал
|1 : 2
|24.08
|18:00
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
|24.08
|20:00
|
Барселона – Атлетик
|- : -
|24.08
|22:30
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|24.08
|22:30
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|- : -
|25.08
|18:00
|
Реал – Вальядолид
|- : -
|25.08
|20:00
|
Леганес – Лас-Пальмас
|- : -
|25.08
|20:15
|
Алавес – Бетис
|- : -
|25.08
|22:30
|
Атлетико – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|
|
Яго Аспас
Сельта
|2
|
|
Арно Груневелд
Вильярреал
|2
|П
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Пабло Барриос
Атлетико
|1
|
|
Антонио Бланко
Алавес
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Дамьян Родригес
Сельта
|2
|0
|2
|
|
Абделькабир Абкар
Алавес
|1
|0
|1
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