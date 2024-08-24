Мбаппе поддержал травмированного Беллингема: «Мой мальчик»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе в соцсетях отреагировал на травму товарища по мадридской команде Джуда Беллингема.

В соцсетях Беллингем рассказал подробности своего повреждения. Француз в комментариях поддержал его словами: «Мой мальчик».

23 августа Беллингем получил мышечную травму правой ноги на тренировке и может пропустить около месяца.

Завтра, 25 августа, «Реал» проведет свой первый домашний матч в новом сезоне против «Реал Вальядолид». Начало — в 18:00 по московскому времени.