Новичок ла лиги «Уэска» сохранила 34-летнего Окадзаки

«Уэска» продлила контракт с нападающим Синдзи Окадзаки, сообщает пресс-служба клуба. 34-летний японец подпишет контракт сроком на один сезон.

В сезоне-2019/20 «Уэска» обеспечила себе выход в ла лигу, заняв первое место в сегунде. Окадзаки провел в ее составе 36 матчей и стал лучшим бомбардиром с 12 сячами.

Ранее Окадзаки выступал в родном «Симидзу С-Палс», немецких «Штутгарте» и «Майнце» и английском «Лестере», с которым стал чемпионом Англии в 2016 году.