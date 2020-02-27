Новичок «Барселоны» сравнил Месси с богом и назвал бывшего тренера «Спартака» легендой

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт дал интервью клубной пресс-службе. 28-летний датский футболист рассказал о своем пути в футболе и оценил перспективы в новой команде.

Сине-гранатовые приобрели 20 февраля Брэйтуэйта у «Леганеса» за 18 миллионов евро, подписав контракт до июня 2024 года с отступными в размере 300 миллионов. Клуб сделал это вне трансферного окна в виде исключения в связи с травмой форварда Усмана Дембеле.

О футболе

«Это невероятно, — сказал Брэйтуэйт. — Я встаю каждый день и делаю то, что мне нравится больше всего. Очень горжусь этим и благодарен судьбе».

Трудное начало

«Два года я находился в инвалидном кресле из-за травмы бедра. Мне нужен был покой, не мог заставить свои ноги что-то сделать. Для такого ребенка, как я, который играл и обожал футбол, это было очень сложно».

Кто такой Мартин Брэйтуэйт ?

«Простой, семейный человек; честный. Я всегда отдаюсь на 100 процентов во всем, что я делаю, потому что мне не нравится удовлетворенность».

Его семья

«Я рад, что она со мной. Я хочу показать им, что, если их отец преуспел в чем-то, то они тоже могут. Нет никаких ограничений, когда мы говорим о том, что вы можете и не можете делать. Я хочу, чтобы они помнили об этом всегда».

Роналдо, его первый кумир

«Я изучал его игру, его движение по полю. Все, что он делал на поле, было невероятно. Он был выдающимся игроком».

Матч против «Реала»

«Это будет великолепный опыт. Это самая важная игра, и все будут следить за ней. Будет много напряженности, и мне есть, что выиграть, играя в эту игру».

Воспоминания об Эль-Класико

«Я помню Роналдинью, который был необычным. Я прекрасно помню матч, когда он обошел многих своих соперников, забил, и весь стадион ему аплодировал».

Месси

«Если бы футбол был религией, Месси мог бы быть Богом. Он контролирует ход матча. Он выдающийся игрок».

«Он был легендой. Если однажды я встречу его, мне бы хотелось, чтобы он дал мне несколько советов. Я его очень уважаю» (Лаудруп тренировал «Спартак» с 2008-й по 2009-й. — Прим. «СЭ»).

Играть за «Барсу»

«Увидеть себя в зеркале с эмблемой «Барсы» было невероятным ощущением. Я почувствовал себя желанными, и теперь я спокоен».