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Новичок «Барселоны» Брэйтуэйт не смог исполнить финты на презентации

13:14

Новичок «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт неудачно выступил на презентации на стадионе команды «Ноу Камп». Форвард попытался продемонстрировать финты, но несколько раз плохо обработал мяч.

«Барса» приобрела Брэйтуэйта у «Леганеса» за 18 миллионов евро, подписав контракт до июня 2024 года с отступными в размере 300 миллионов.

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