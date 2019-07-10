16:52 | Футбол — Испания

Новичку "Реала" Милитао стало плохо на пресс-конференции. Видео

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В Мадриде состоялась пресс-конференция, посвященная переходу в "Реал" защитника Эдера Милитао из "Порту". В ее ходе игроку стало плохо. Он попил воды, но впоследствии заявил, что разболелась голова и покинул зал.

 

Предполагается, что его трансфер обошелся мадридцам в 50 миллионов евро. В прошедшем сезоне на счету 21-летнего защитника 47 матчей, в которых он забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

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