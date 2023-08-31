Арустамян: «Год назад «Реал Сосьедад» проявлял серьезный интерес к Захаряну. Сейчас они решили попробовать еще раз»

Инсайдер и журналист Нобель Арустамян ответил на вопрос о своем влиянии на переход полузащитника Арсена Захаряна в Европу.

«Так получилось, что год назад, летом 2022-го, было понятно, что для Захаряна наступает важный момент. Он уже провел один полноценный сезон в РПЛ, круто сыграл на молодежном чемпионате Европы. Понятно, что к нему был интерес большой и очень серьезный. Мне всегда было интересно, как он видит свою карьеру. Я не буду скрывать, что Арсен — футболист, к которому я по-особому отношусь. Там понятно, что очень важна его семья, корни. Для меня это всегда была очень личная история. Мне казалось, что Арсен — талант, который может стать звездой европейского футбола. Тогда я пообщался с его агентами, Павлом Андреевым, спросил, как он видит его карьеру. Тот ответил, что они не против, хотят, чтобы Захарян попробовал себя в Европе», — сказал Арустамян.

Известный комментатор также рассказал, как одним из агентов Захаряна стала представитель Эрлина Холанна Рафаэла Пимента.

«Я понимал, что это слова, но надо действовать. Я сказал: «Давайте попробуем, чтобы было конкретно». Я знаю, что они тоже занимались, общались. Были истории с немецкими командами, «Байером» и так далее. Я подумал, может, это реально возможно. Тогда все завертелось. Была история с моим участием в «Челси». Встретились, пообщались с Рафаэлой Пиментой. Не получилось по понятным причинам: санкции, тяжелые платежи и так далее. Тогда, еще год назад, я буду честен, и «Реал Сосьедад» проявлял довольно серьезный интерес к Арсену. Но тогда они не решились на предложение по каким-то, как я понимаю, внутренним причинам. Не только футбольным. Сейчас прошел год, и они, видимо, все переосмыслив, подумав, решили попробовать еще раз», — добавил Арустамян.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.