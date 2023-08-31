Арустамян: «Год назад «Реал Сосьедад» проявлял серьезный интерес к Захаряну. Сейчас они решили попробовать еще раз»
Инсайдер и журналист Нобель Арустамян ответил на вопрос о своем влиянии на переход полузащитника Арсена Захаряна в Европу.
«Так получилось, что год назад, летом 2022-го, было понятно, что для Захаряна наступает важный момент. Он уже провел один полноценный сезон в РПЛ, круто сыграл на молодежном чемпионате Европы. Понятно, что к нему был интерес большой и очень серьезный. Мне всегда было интересно, как он видит свою карьеру. Я не буду скрывать, что Арсен — футболист, к которому я по-особому отношусь. Там понятно, что очень важна его семья, корни. Для меня это всегда была очень личная история. Мне казалось, что Арсен — талант, который может стать звездой европейского футбола. Тогда я пообщался с его агентами, Павлом Андреевым, спросил, как он видит его карьеру. Тот ответил, что они не против, хотят, чтобы Захарян попробовал себя в Европе», — сказал Арустамян.
Известный комментатор также рассказал, как одним из агентов Захаряна стала представитель Эрлина Холанна Рафаэла Пимента.
«Я понимал, что это слова, но надо действовать. Я сказал: «Давайте попробуем, чтобы было конкретно». Я знаю, что они тоже занимались, общались. Были истории с немецкими командами, «Байером» и так далее. Я подумал, может, это реально возможно. Тогда все завертелось. Была история с моим участием в «Челси». Встретились, пообщались с Рафаэлой Пиментой. Не получилось по понятным причинам: санкции, тяжелые платежи и так далее. Тогда, еще год назад, я буду честен, и «Реал Сосьедад» проявлял довольно серьезный интерес к Арсену. Но тогда они не решились на предложение по каким-то, как я понимаю, внутренним причинам. Не только футбольным. Сейчас прошел год, и они, видимо, все переосмыслив, подумав, решили попробовать еще раз», — добавил Арустамян.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
3
|Жирона
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
5
|Атлетик
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
6
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
7
|Р. Вальекано
|3
|2
|0
|1
|4-7
|6
|
8
|Валенсия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
9
|Бетис
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
10
|Кадис
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
11
|Хетафе
|3
|1
|1
|1
|1-3
|4
|
12
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
13
|Вильярреал
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
14
|Алавес
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Гранада
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|
16
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
17
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
18
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
19
|Альмерия
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
|1.09
|20:30
|
Кадис – Вильярреал
|- : -
|1.09
|23:00
|
Альмерия – Сельта
|- : -
|2.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Гранада
|- : -
|2.09
|17:15
|
Реал – Хетафе
|- : -
|2.09
|19:30
|
Алавес – Валенсия
|- : -
|2.09
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
|3.09
|15:00
|
Жирона – Лас-Пальмас
|- : -
|3.09
|17:15
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|3.09
|19:30
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|3.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|4
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|2
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|2
|1
|0