Николай Писарев: «Уверен, что у Сетьена в «Барселоне» все получится»
Экс-форвард «Спартака», «Мериды» и «Санкт-Паули», бывший главный тренер сборной России по пляжному футболу, экс-спортивный директор РФС Николай Писарев в интервью «СЭ» рассказал, что он думает о назначении главным тренером «Барселоны» Кике Сетьена.
— У Кике аналитический склад ума. Наверняка, он просчитывал приход в «Барселону» и, надеюсь, он понимает всю специфику этого клуба. Поэтому уверен, что у него получится.
— Почему вы уверены, что его философия подойдет «Барселоне»?
— Помните, как его «Бетис» в прошлом сезоне много забивал, правда, и пропускал много. Думаю, «Барсе» понравится такая игра — мелкий и средний пас, доминирование, удержание мяча. (Евгений Белоусов)
Полностью интервью Николая Писарева — здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/spain/reviews/chempionat-ispanii-la-liga-seten-pisarev-o-novom-trenere-barselony-1631672/