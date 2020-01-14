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Николай Писарев: «Уверен, что у Сетьена в «Барселоне» все получится»

20:56
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Экс-форвард «Спартака», «Мериды» и «Санкт-Паули», бывший главный тренер сборной России по пляжному футболу, экс-спортивный директор РФС Николай Писарев в интервью «СЭ» рассказал, что он думает о назначении главным тренером «Барселоны» Кике Сетьена.

— У Кике аналитический склад ума. Наверняка, он просчитывал приход в «Барселону» и, надеюсь, он понимает всю специфику этого клуба. Поэтому уверен, что у него получится.

— Почему вы уверены, что его философия подойдет «Барселоне»?

— Помните, как его «Бетис» в прошлом сезоне много забивал, правда, и пропускал много. Думаю, «Барсе» понравится такая игра — мелкий и средний пас, доминирование, удержание мяча. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Николая Писарева — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/reviews/chempionat-ispanii-la-liga-seten-pisarev-o-novom-trenere-barselony-1631672/

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