Николай Писарев: «Если Сетьен позовет в «Барселону», то пойду туда пешком»

Экс-форвард «Спартака», «Мериды» и «Санкт-Паули», бывший главный тренер сборной России по пляжному футболу, экс-спортивный директор РФС Николай Писарев в интервью «СЭ» рассказал, что он думает о назначении главным тренером «Барселоны» Кике Сетьена.

—Если Сетьен позовет вас в «Барсу» — пойдете?

— Это как в анекдоте: «Фантастика у нас на третьем этаже». Но если случится такое, то в «Барселону» пешком пойду! (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Николая Писарева — здесь.