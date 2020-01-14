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Николай Писарев: «Если Сетьен позовет в «Барселону», то пойду туда пешком»

20:50
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Экс-форвард «Спартака», «Мериды» и «Санкт-Паули», бывший главный тренер сборной России по пляжному футболу, экс-спортивный директор РФС Николай Писарев в интервью «СЭ» рассказал, что он думает о назначении главным тренером «Барселоны» Кике Сетьена.

—Если Сетьен позовет вас в «Барсу» — пойдете?

— Это как в анекдоте: «Фантастика у нас на третьем этаже». Но если случится такое, то в «Барселону» пешком пойду! (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Николая Писарева — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/reviews/chempionat-ispanii-la-liga-seten-pisarev-o-novom-trenere-barselony-1631672/

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