Нико Уильямс объяснил, почему решил не переходить из «Атлетика» в «Барселону»

Полузащитник «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс рассказал, почему отказался от перехода в «Барселону».

Летом 2025 года сообщалось, что испанец получил предложение от каталонцев, но в итоге Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» на 10 лет — до 2035 года.

«Атлетик» и Бильбао — все для меня. Здесь я вырос как человек и как игрок. Играя за этот клуб и этот город, я осознал ценность работы, скромности и семьи», — сказал Уильямс GQ.

В текущем сезоне вингер провел 11 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.