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Нико Уильямс надеется обыграть «Реал» в финале Суперкубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
13 января. &amp;quot;Атлетико&amp;quot; - &amp;quot;Атлетик&amp;quot; - 1:2. Нико Уильямс.
Фото Twitter

Нападающий «Атлетика» Нико Уильямс после матча с «Атлетико» (2:1) в 1/2 финала Суперкубка Испании признался, что очень взволнован. 19-летний игрок стал автором победного гола.

«Я очень взволнован. Моя мама сказала мне, что я этого заслуживаю. Правда в том, что объятия с моим братом были незабываемым моментом. Мы доказали, что можем вернуться. «Реал»? Мы готовы к любому вызову. Надеемся победить в финале», — цитирует Football Espana Уильямса.

За «Атлетик» выступает брат Нико — нападающий Иньяки Уильямс.

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ФК Атлетико
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«Атлетико» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 20 7 8 5 33-22 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
12
 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
13
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
14
 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
15
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
16
 Эльче 20 4 7 9 20-28 19
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 20 4 5 11 16-30 17
19
 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 - : -
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 - : -
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 17
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Винисиус Жуниор

Реал

 12
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Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 11
П
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Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
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Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

 18 1 6
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 17 1 5
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