Нико Уильямс надеется обыграть «Реал» в финале Суперкубка Испании

Нападающий «Атлетика» Нико Уильямс после матча с «Атлетико» (2:1) в 1/2 финала Суперкубка Испании признался, что очень взволнован. 19-летний игрок стал автором победного гола.

«Я очень взволнован. Моя мама сказала мне, что я этого заслуживаю. Правда в том, что объятия с моим братом были незабываемым моментом. Мы доказали, что можем вернуться. «Реал»? Мы готовы к любому вызову. Надеемся победить в финале», — цитирует Football Espana Уильямса.

За «Атлетик» выступает брат Нико — нападающий Иньяки Уильямс.