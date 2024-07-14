Нико Уильямс готов подписать с «Барселоной» пятилетний контракт

«Барселона» продвигается в переговорах по подписанию полузащитника сборной Испании и клуба «Атлетик Бильбао» Нико Уильямса этим летом.

Как сообщает журналист Руди Галетти, 22-летний футболист готов подписать пятилетний контракт и рассчитывает на зарплату 9-10 миллионов евро за сезон.

В сезоне-2023/24 Уильямс сыграл 37 матчей за «Атлетик» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 19 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 60 миллионов евро.