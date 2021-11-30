Никита Иосифов забил первый гол за «Вильярреал» в дебютном матче

Российский полузащитник Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал». Он вышел на замену в матче 1/64 финала Кубка Испании против «Виктории» (8:0).

20-летний россиянин появился на поле на 63-й минуте. А на 87-й минуте он забил свой дебютный мяч.