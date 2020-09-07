«Никаких переговоров о переходе куда-либо он не ведет». Отец Черышева заявил, что Денис остается в «Валенсии»

Дмитрий Черышев, отец форварда сборной России Дениса Черышева, заявил, что его сын не ведет и не вел переговоров о переходе из «Валенсии».

— Оставьте в покое эту испанскую прессу, не штудируйте ее и не обращайте внимания. Денис остается в клубе, будет играть здесь. Никаких переговоров о переходе куда-либо он не ведет и не вел, все у него хорошо, — цитирует Черышева-старшего РИА «Новости».

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что 29-летний российский футболист получил выгодное с финансовой точки зрения предложение от «Краснодара», но ответил отказом.

В сезоне-2019/20 Черышев провел за «Валенсию» 31 матч во всех турнирах, забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.