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Ни один игрок «Реала» не вошел в символическую команду заключительного тура примеры

08:17
Игроки &quot;Реала&quot;. Фото ФК "Реал".
Игроки &quot;Реала&quot;. Фото ФК "Реал".
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Издание El Mundo Deportivo составило символическую сборную заключительного, 38-го тура чемпионата Испании сезона-2019/20. В команду не вошел ни один футболист чемпиона страны — мадридского «Реала».

Наибольшее представительство в списке лучших игроков тура получил «Вильярреал» — три футболиста.

Состав сборной: Ян Облак («Атлетико»), Унаи Бустинса («Леганес»), Жюль Кунде («Севилья»), Серхио Регилон («Севилья»), Андре-Франк Замбо-Ангисса («Вильярреал»), Рикард Пуч («Барселона»), Санти Касорла («Вильярреал»), Антонио Пуэртас («Гранада»), Лионель Месси («Барселона»), Херард Морено («Вильярреал»), Карлос Луна («Гранада»).

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