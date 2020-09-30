Неймара обвинают в неуплате 34,6 миллиона налогов в Испании

Нападающий «ПСЖ» Неймар назван крупнейшим неплательщиком налогов в Испании, сообщает ABC.es со ссылкой на Министерство экономики и финансов страны.

Отмечается, что он задолжал 34,6 миллиона евро налогов и штрафов по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Неймар с 2013 по 2017 год играл в Испании в составе «Барселоны».

В 2017 году другой футболист «Барсы» Лионель Месси получил 21 месяц тюрьмы условно за неуплату налогов на 4,1 миллиона евро.