Неймара обвинают в неуплате 34,6 миллиона налогов в Испании
19:47
Нападающий «ПСЖ» Неймар назван крупнейшим неплательщиком налогов в Испании, сообщает ABC.es со ссылкой на Министерство экономики и финансов страны.
Отмечается, что он задолжал 34,6 миллиона евро налогов и штрафов по состоянию на 31 декабря 2019 года.
Неймар с 2013 по 2017 год играл в Испании в составе «Барселоны».
В 2017 году другой футболист «Барсы» Лионель Месси получил 21 месяц тюрьмы условно за неуплату налогов на 4,1 миллиона евро.
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