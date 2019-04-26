Нападающий "ПСЖ" Неймар рассказал, почему покинул "Барселону". Также футболист в очередной раз выразил свое восхищение бывшему клубу.
– Я ушел из каталонского клуба, потому что искал новый вызов. Я хотел пройти новые испытания, – приводит слова Неймара Mundo Deportivo со ссылкой на ESPN. "Барселона" – это клуб, который всегда очаровывал меня, я все еще люблю его. Было очень трудно, были моменты, когда я колебался и говорил, что не собираюсь уходить. В таком состоянии я пробыл на протяжении двух недель.
Неймар выступал за "Барселону" c 2013 по 2017 гг. В августе 2017 года бразилец перешел в "ПСЖ" за рекордные 222 миллиона евро.