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Неймар требует от «Барселоны» около 60 миллионов евро

12:15
Неймар. Фото Instagram
Неймар. Фото Instagram
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Нападающий «ПСЖ» Неймар и «Барселона» продолжают судебные разбирательства, связанные с невыплатой футболисту бонусов.

По информации AS, юристы 28-летнего бразильца требуют от «сине-гранатовых» выплаты 43 миллионов 650 тысяч евро плюс проценты за продление футболистом контракта с каталонским клубом в 2016 году. Также, игрок подал апелляцию на июньское решение суда, по которому он обязан выплатить «Барселоне» 6,7 миллиона евро. Общая сумма в рамках разбирательства составляет около 60 миллионов евро. Дело передано в суд Барселоны.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

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