Неймар требует от «Барселоны» около 60 миллионов евро
Нападающий «ПСЖ» Неймар и «Барселона» продолжают судебные разбирательства, связанные с невыплатой футболисту бонусов.
По информации AS, юристы 28-летнего бразильца требуют от «сине-гранатовых» выплаты 43 миллионов 650 тысяч евро плюс проценты за продление футболистом контракта с каталонским клубом в 2016 году. Также, игрок подал апелляцию на июньское решение суда, по которому он обязан выплатить «Барселоне» 6,7 миллиона евро. Общая сумма в рамках разбирательства составляет около 60 миллионов евро. Дело передано в суд Барселоны.
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.