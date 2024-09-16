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Источник: Неймар сказал бразильцам из «Реала», что играть с Мбаппе — это «ад и катастрофа»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Неймар и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар обсуждал с бразильскими футболистами «Реала» переход форварда Килиана Мбаппе в мадридскую команду, утверждает журналист Сириль Ануна.

По данным источника, Неймар раскритиковал француза, с которым вместе играл за «ПСЖ» с 2017 по 2023 год.

«Бразильцы из «Реала» дружат с Неймаром. Между ним и Мбаппе всегда была война. Неймар писал бразильцам, что играть с Мбаппе — это катастрофа и ад», — заявил Ануна.

Летом 2024 года Мбаппе покинул «ПСЖ» и перешел в «Реал» на правах свободного агента. Француз забил 4 гола в 6 матчах за «Королевский клуб».

Килиан Мбаппе
Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 5 0 0 17-4 15
2
 Атлетико 5 3 2 0 9-2 11
3
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
4
 Реал 5 3 2 0 9-2 11
5
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
6
 Жирона 5 2 1 2 8-8 7
7
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
8
 Атлетик 5 2 1 2 6-6 7
9
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
10
 Осасуна 4 2 1 1 5-7 7
11
 Мальорка 5 1 2 2 3-4 5
12
 Бетис 4 1 2 1 3-3 5
13
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
14
 Леганес 5 1 2 2 3-5 5
15
 Р. Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
16
 Вальядолид 5 1 1 3 2-13 4
17
 Р. Сосьедад 5 1 1 3 3-6 4
18
 Хетафе 4 0 3 1 1-2 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 6-10 2
20
 Валенсия 5 0 1 4 3-10 1
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13.09 22:00
Бетис – Леганес
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14.09 15:00
Мальорка – Вильярреал
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14.09 19:30
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Р. Сосьедад – Реал
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15.09 15:00
Сельта – Вальядолид
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