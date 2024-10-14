Неймар считает Винисиуса самым достойным претендентом на «Золотой мяч»

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар считает, что награду лучшему футболисту мира по итогам сезона-2023/24 должен получить форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

«Я за Винисиуса. Никто не заслуживает этого больше, чем он. Он боец, он много страдал на протяжении всей своей жизни, он превзошел все ожидания, он преодолел всю критику, троллей и сегодня он стал великим кумиром, героем для нас», — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В минувшем сезоне 24-летний Винисиус вместе с «Реалом» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов. На его счету было 24 гола и 11 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах за мадридскую команду.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября в театре Шатле в Париже.