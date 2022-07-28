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Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве при переходе в «Барселону»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Неймар в октябре 2022 года должен предстать перед судом по обвинению в мошенничестве при переходе в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году.

Как сообщает El Pais, компания DIS, которая владела владела 40 процентами трансферных прав на Неймара, подала иск в суд против игрока, его родителей, бывшего директора «Сантоса» Одилио Родригес, а также бывших президентов «Барселоны» Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя.

Компания утверждает, что получила меньше денег, чем ей полагалось от трансфера Неймара в «Барселону», и требует компенсации в размере более 150 миллионов евро.

Прокуратура требует для футболиста два года тюрьмы и выплаты штрафа в размере 10 миллионов евро. Компания DIS требует посадить Неймара на пять лет.

Судебные заседания по этому делу пройдут с 17 по 31 октября 2022 года.

Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

Источник: https://elpais.com/deportes/2022-07-26/neymar-ira-a-juicio-por-corrupcion-en-su-contrato-con-el-barcelona-a-un-mes-del-mundial-de-qatar.html
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