Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве при переходе в «Барселону»
Нападающий «ПСЖ» Неймар в октябре 2022 года должен предстать перед судом по обвинению в мошенничестве при переходе в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году.
Как сообщает El Pais, компания DIS, которая владела владела 40 процентами трансферных прав на Неймара, подала иск в суд против игрока, его родителей, бывшего директора «Сантоса» Одилио Родригес, а также бывших президентов «Барселоны» Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя.
Компания утверждает, что получила меньше денег, чем ей полагалось от трансфера Неймара в «Барселону», и требует компенсации в размере более 150 миллионов евро.
Прокуратура требует для футболиста два года тюрьмы и выплаты штрафа в размере 10 миллионов евро. Компания DIS требует посадить Неймара на пять лет.
Судебные заседания по этому делу пройдут с 17 по 31 октября 2022 года.
Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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12
|Р. Вальекано
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13
|Эльче
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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|0-0
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17
|Кадис
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|0-0
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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20
|Жирона
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|0-0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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