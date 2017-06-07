Неймар может стать гражданином Испании

Нападающий "Барселоны" Неймар этим летом может получить испанское гражданство. Как сообщает Marca, каталонский клуб хочет, чтобы у форварда было двойное гражданство, так как на сезон может быть заявлено только три игрока не из Евросоюза. Неймар перебрался в Испанию в 2013 году, поэтому может получить испанское гражданство.

На данный момент не гражданами ЕС у сине-гранатовых являются бразилец Неймар, уругваец Луис Суарес и бразилец Марлон.