Неймар может стать гражданином Испании

Нападающий "Барселоны" Неймар этим летом может получить испанское гражданство. Как сообщает Marca, каталонский клуб хочет, чтобы у форварда было двойное гражданство, так как на сезон может быть заявлено только три игрока не из Евросоюза. Неймар перебрался в Испанию в 2013 году, поэтому может получить испанское гражданство.
На данный момент не гражданами ЕС у сине-гранатовых являются бразилец Неймар, уругваец Луис Суарес и бразилец Марлон.
shpasic
если только в тюрьме)
11:51 7 июня
Contr
М.б. подданным Испании?
10:45 7 июня