Неймар: «Месси просил меня научить его бить пенальти, как я»

Нападающий «Сантоса» Неймар рассказал, что звезда «Барселоны» Лионель Месси спрашивал у него, как бить пенальти.

«Я помогал Месси с исполнением пенальти! Мы были на тренировке, он спросил меня... «Как ты бьешь пенальти так?». Я подумал: «Ты с ума сошел? Ты Месси, если я могу это сделать, ты тоже сможешь». Потом я научил его, и он тренировался», — сказал Неймар в интервью Podpah.

В июле 2013 года Неймар перешел из «Сантоса» в «Барселону» за 88 миллионов евро. За каталонцев он выступал до 2017-го, а затем перебрался в «ПСЖ».