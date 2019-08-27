Неймар готов перейти только в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил спортивному директору клуба Леонардо, что готов перейти только в «Барселону»?, информирует Marca.

Ранее сообщалось, что бразильцем также активно интересуются «Ювентус» и «Реал».

Как отмечается, делегация «Барселоны» вылетела в Париж для проведения переговоров с «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Неймар провел 28 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 23 мяча и отдал 13 передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.