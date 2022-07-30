Невилл раскритиковал «Барселону» за ситуацию с де Йонгом: «Они позорят свое имя»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на телевидении Гэри Невилл вновь раскритиковал «Барселону». Он недоволен информацией о том, что клуб оказывает давление на полузащитника Френки де Йонга.

«Меня на самом деле не волнует, подпишет он контракт с «Манчестер Юнайтед» или нет! Однако ситуация, при которой клубы высмеивают игроков и не платят им должные деньги, выводит меня из себя! «Барса» позорит свое великое имя!» — написал Невилл в Twitter.

В понедельник Невилл посоветовал полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу подать в суд на испанский клуб, так как каталонцы хотят, чтобы игрок пошел на снижение зарплаты, а в четверг он раскритиковал каталонцев после трансфера Жюля Кунде из «Севильи».