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Невилл раскритиковал «Барселону» за ситуацию с де Йонгом: «Они позорят свое имя»

Невилл раскритиковал «Барселону» за ситуацию с де Йонгом
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гэри Невилл.
Фото Global Look Press

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на телевидении Гэри Невилл вновь раскритиковал «Барселону». Он недоволен информацией о том, что клуб оказывает давление на полузащитника Френки де Йонга.

«Меня на самом деле не волнует, подпишет он контракт с «Манчестер Юнайтед» или нет! Однако ситуация, при которой клубы высмеивают игроков и не платят им должные деньги, выводит меня из себя! «Барса» позорит свое великое имя!» — написал Невилл в Twitter.

В понедельник Невилл посоветовал полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу подать в суд на испанский клуб, так как каталонцы хотят, чтобы игрок пошел на снижение зарплаты, а в четверг он раскритиковал каталонцев после трансфера Жюля Кунде из «Севильи».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Гари Невилл
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
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 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
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12.08 22:00
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 - : -
13.08 18:00
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 - : -
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Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
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Валенсия – Жирона
 - : -
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 - : -
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