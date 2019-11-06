Невеста Роналду приревновала его к португальской актрисе Перейре на церемонии MTV

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес попали в неловкую ситуацию на церемонии вручения музыкальных наград MTV Europe Music Awards, сообщает Mundo Deportivo. Она прошла 3 ноября в Севилье.

Подруга игрока приревновала его к португальской актрисе Рите Перейре. Ей приписывают роман с Роналду в прошлом.

По информации испанского издания, Перейра и Роналду общались пару минут, прежде чем футболист представил Джорджину своей старой подруге. Этот факт привел к ссоре между Роналду и Родригес.

Присутствовашие на мероприятии отмечают, что ситуация получилась очень неловкой. Джорджине не понравилась встреча с Перейрой, а также факт разговора Криштиану с ней.